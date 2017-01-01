KOCAELİ İŞ İLANLARI

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Kocaeli'de 2017 Şubat ve Mart aylarında açılan yada açılacak olan İşkur Meslek Edindirme Kursları lisetesi.
Kocaeli'de açılmış yada açılacak İşkur kursu Bulunamadı.
Ayrıca İŞKUR'a Türkiye'nin her yerinden 444 75 87 telefon numarası ile ulaşabilirsiniz.
İşkur açık iş ilanlarına ve kurslarına başvuru yapabilmeniz için; İŞKUR'a (iskur.gov.tr) üzerinden İŞ ARAYAN olarak kayıtlı olmanız gerekmektedir. Aşağıda, sözkonusu kaydı yapacağınız bağlantı adresi verilmiştir.
İŞKUR KAYIT ve GİRİŞ