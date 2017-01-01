İş ve Kurs
»
» Kocaeli İş İlanları

KOCAELİ İŞ İLANLARI

İş ve Kurs'da toplam 1250 Kocaeli İş İlanı (105 Sayfa) bulundu. İşkur Açık İş İlanları'nı İŞKUR E-Şube'de bulabilirsiniz.

FORKLİFT OPERATÖRÜ

HAS ALÜMİNYUM

GOSB Tembelova Alanı 3500. Sk. No: 3505 Gebze - Kocaeli
Kocaeli (39 dakika önce - BUGÜN)

Gebze'de bulunan fabrikamıza askerlikle ilişiği bu...

ELEKTRONİK AR-GE YAZILIM MÜHENDİSİ

Makersan Ltd. Şti.

Kocaeli (42 dakika önce - BUGÜN)

Firmamız otomotiv ve endüstri sektörü için elektro...

FORKLİFT OPERATÖRÜ

Ekol Lojistik

Kocaeli (43 dakika önce - BUGÜN)

• RT/Forklift kullanma belgesi olan, • En az ortaö...

MEKANİK BAKIM ONARIMCISI

KANCA EL ALETLERİ

TOSB - Taysad Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde 41420 Şekerpınar Çayırova / KOCAELİ
Kocaeli (2 saat önce - BUGÜN)

-Meslek yüksek okulu veya meslek liselerinin makin...

PROMOTÖR

MAPP PAZARLAMA VE TANITIM HİZMETLERİ

Kocaeli (2 saat önce - BUGÜN)

Hizmet verdiğimiz elektronik sektörünün köklü firm...

ÇAY SERVİS / TEMİZLİK ELEMANI

Pantema Temizlik Den. Göz. Dan. Ltd. Şti.

Kocaeli (2 saat önce - BUGÜN)

tuzla da ebeşe yakın oturanlar tercihimizdir diksi...

ÇOK ACİLL KOCAELİ DANIŞMAN

Guis Güvenlik

Kocaeli (2 saat önce - BUGÜN)

ÇOK ACİLLL !!!! Kimliksiz Gözetim Görevlileri - KO...

SATIŞ DANIŞMANI

Köseoğlu Grup

Kocaeli (2 saat önce - BUGÜN)

MODERONA Kocaeli/Gebze yakası GEBZE CENTER AVM 'de...

TEMİZLİK GÖREVLİSİ

DARÇEL PETROL

KABAOĞLU KÖYÜ MERKEZ MEVKİ PROF. BAKİ KOMSUOĞLU BULVARI UMUTTEPE KOCAELİ / İZMİT
Kocaeli (4 saat önce - BUGÜN)

KOCAELİ UMUTTEPE SHELL İSTASYONUNDA ÇALIŞTIRILMAK ...

TEMİZLİK GÖREVLİSİ(KAT HİZMETLERİ ELEMANI)

DARICA OTEL KONAKLAMA

Bayramoğlu Mah. F. S. M. Cad. No 324 KOCAELİ / DARICA
Kocaeli (4 saat önce - BUGÜN)

Darıca/Bayramoğlunda bulunan Paradise Island Hotel...

GARSON (SERVİS ELEMANI)

DARICA OTEL KONAKLAMA

Bayramoğlu Mah. F. S. M. Cad. No 324 KOCAELİ / DARICA
Kocaeli (4 saat önce - BUGÜN)

Darıca/bayramoğlunda bulunan Paradise Island Hotel...

RESEPSİYONİST (ÖN BÜRO ELEMANI)

DARICA OTEL KONAKLAMA

Bayramoğlu Mah. F. S. M. Cad. No 324 KOCAELİ / DARICA
Kocaeli (4 saat önce - BUGÜN)

Darıca/Bayramoğlunda bulunan Paradise Island Hotel...

SAYFA : / 105


KOCAELİ İŞKUR KURSLARI

Kocaeli'de 2017 Şubat ve Mart aylarında açılan yada açılacak olan İşkur Meslek Edindirme Kursları lisetesi.

Kocaeli'de açılmış yada açılacak İşkur kursu Bulunamadı.

KOCAELİ İŞKUR İLETİŞİM

KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ
Telefon Numarası: 0(262) 323 67 84
Adresi: MERKEZ KOCAELİ
Faks: 0(262) 322 42 00
E-posta: kocaeli@iskur.gov.tr

Ayrıca İŞKUR'a Türkiye'nin her yerinden 444 75 87 telefon numarası ile ulaşabilirsiniz.

İŞKUR'a KAYIT ÖNEMLİDİR!

İşkur açık iş ilanlarına ve kurslarına başvuru yapabilmeniz için; İŞKUR'a (iskur.gov.tr) üzerinden İŞ ARAYAN olarak kayıtlı olmanız gerekmektedir. Aşağıda, sözkonusu kaydı yapacağınız bağlantı adresi verilmiştir.
İŞKUR KAYIT ve GİRİŞ

MESLEK SEÇİN

KOCAELİ GENELİ İLANLAR